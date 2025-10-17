Juve Stabia - Avellino, Biancolino: "Non parlerei di derby. Su Tutino..." Così il tecnico dei lupi alla vigilia dell'ottava giornata di campionato

"Sappiamo di affrontare una squadra che in casa parte forte. Ben 6 di 8 gol sono stati realizzati nei primi 30 minuti. Punta sul fattore campo, è una squadra reduce da una stagione eccezionale e stanno continuando su alti livelli con il nuovo tecnico. È una gara particolare, è una partita 'campana', non parlerei di derby, ma è una partita 'campana', che in questo momento è più sentita dal loro lato che da noi. Sappiamo che è una partita difficile": così Raffaele Biancolino si è espresso alla vigilia di Juve Stabia - Avellino, in programma domani (ore 17.15) al "Menti": "Con Abate nelle sfide Avellino-Napoli del 2005? Quelle sì, lì parlerei di derby, di partite importanti, di tifoserie importanti, di città importanti. Parlerei di calcio e di tante cose. Sono gare che tutti vogliono vivere. Si offenderanno, ma è la verità. Mi piace dire la verità, non parlo male dell'avversario, rispetto l'avversario, ma se parliamo di derby dobbiamo parlare di altre cose": ha aggiunto il tecnico dei lupi in chiusura della conferenza stampa pre-gara.

"Tutino? Voglio recuperarlo definitivamente"

"Tutino? Gennaro sta molto meglio, sta facendo dei passi importanti. Sta recuperando benissimo. Sembravano molto più lunghi i tempi, ma comunque sta accorciando per l'entusiasmo e la voglia di tornare in campo e dare una mano ai compagni. Non lo so se sarà della partita, se sarà nei convocati, ma posso dire che abbiamo fatto dei passi in avanti enormi. Se non sarà questa, sarà la prossima. Sto cercando di metterlo nelle migliori condizioni possibili. Perderlo per un'altra cosa è un peccato e lo voglio mettere nelle condizioni di tornare definitivamente. Rigione? Molto meglio anche lui. A differenza di Gennaro, che è stato già in gruppo pur non facendo tutto il lavoro con i compagni, è stato anche lui in mezzo al campo".