Juve Stabia - Avellino: vespe senza Gabrielloni, i convocati gialloblu

Ignazio Abate non potrà contare su Alessandro Gabrielloni contro l'Avellino. L'attaccante della Juve Stabia resta tra gli indisponibili dopo l'infortunio rimediato nella gara contro il Mantova. Gabrielloni ha già saltato l'ultima sfida di campionato prima della pausa Nazionali, quella persa dalle vespe a Carrara. Torna, invece, Leonardo Candellone con Marco Varnier. Gabrielloni ai box con Aaron Ciammaglichella, Gregorio Morachioli e Thomas Battistella: ecco l'elenco dei convocati diramato da Abate.
I calciatori a disposizione di Abate
Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer
Difensori: 3 Reale, 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 76 Mannini
Centrocampisti: 10 Pierobon, 20 Duca, 29 Correia, 37 Maistro, 45 Zuccon, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti
Attaccanti: 7 Burnete, 11 Piscopo, 21 De Pieri, 27 Candellone
Indisponibili: Battistella, Ciammaglichella, Gabrielloni, Morachioli