Juve Stabia - Avellino: vespe senza Gabrielloni, i convocati gialloblu

I dettagli dalla lista diramata da Abate per l'ottava giornata di campionato

Avellino.  

Ignazio Abate non potrà contare su Alessandro Gabrielloni contro l'Avellino. L'attaccante della Juve Stabia resta tra gli indisponibili dopo l'infortunio rimediato nella gara contro il Mantova. Gabrielloni ha già saltato l'ultima sfida di campionato prima della pausa Nazionali, quella persa dalle vespe a Carrara. Torna, invece, Leonardo Candellone con Marco Varnier. Gabrielloni ai box con Aaron Ciammaglichella, Gregorio Morachioli e Thomas Battistella: ecco l'elenco dei convocati diramato da Abate.

I calciatori a disposizione di Abate

Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer
Difensori: 3 Reale, 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 76 Mannini
Centrocampisti: 10 Pierobon, 20 Duca, 29 Correia, 37 Maistro, 45 Zuccon, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti
Attaccanti: 7 Burnete, 11 Piscopo, 21 De Pieri, 27 Candellone

Indisponibili: Battistella, Ciammaglichella, Gabrielloni, Morachioli

