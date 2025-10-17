Avellino: la carica del tifo biancoverde verso Castellammare di Stabia È la vigilia della sfida valida per l'ottava giornata di Serie B

L'Avellino vivrà la trasferta del "Menti" senza tifosi residenti in Irpinia al seguito. Nel settore ospiti ci saranno solo supporter non residenti in provincia di Avellino dopo il provvedimento della Prefettura di Napoli e il rinvio al Comitato d'Analisi da parte dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. I lupi hanno lasciato il "Partenio-Lombardi" nel tardo pomeriggio per vivere il ritiro pre-gara e dallo stadio fino ad Avellino Est il pullman biancoverde dal tifo organizzato. "Divieti e soprusi opprimono la nostra essenza. Combattete per noi, onorate la nostra assenza": striscione della Curva Sud e carica con cori e fumogeni alla squadra di Biancolino verso la sfida con la Juve Stabia. La gara è in programma domani (ore 17.15) al "Menti": si riparte dopo la seconda pausa Nazionali con l'Avellino reduce dal pari con il Mantova (0-0).