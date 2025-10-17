È la vigilia di Juve Stabia - Avellino: i convocati biancoverdi Tra i biancoverdi Tutino resta fuori dall'elenco al pari di Rigione

Gennaro Tutino non è nell'elenco dei convocati diramato da Raffaele Biancolino per Juve Stabia - Avellino. Come indicato in mattinata, nella conferenza stampa pre-gara, l'obiettivo dello staff tecnico è quello del recupero definitivo per la punta partenopea che ora metterà nel mirino Avellino - Spezia al pari di Michele Rigione. Out anche Pasquale Pane, Cosimo Patierno, Luca D'Andrea e Andrea Favilli.

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 94 Insigne

"Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Cosimo Patierno è sotto attento monitoraggio dei parametri rispetto alla severa infezione virale avuta. Le sue condizioni sono in miglioramento. Michele Rigione: è ancora alle prese con l’infortunio al soleo. Gennaro Tutino: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra".