Juve Stabia - Avellino: le probabili formazioni Alle 17.15 il match dell'ottava giornata del campionato di Serie B

Alle 17.15 sarà calcio d'inizio per Juve Stabia - Avellino, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B. Si riparte dopo la pausa Nazionali con i lupi che ritrovano Sounas e che vivono l'attesa del match con l'unico ballottaggio in attacco tra Crespi e Lescano con l'ex Lazio favorito sull'argentino per fare coppia con Biasci. Insigne sarà jolly dalla panchina con il ritorno del greco dal primo minuto. Sounas agirà tra le linee nel ruolo di mezzala sinistra con Palmiero regista e Kumi mezzala destra. Sulle fasce agiranno Missori e Cagnano con Cancellotti, Simic e Fontanarosa in difesa e con Iannarilli tra i pali. La Juve Stabia ritrova il suo capitano. Candellone sarà titolare nell'undici delle vespe. Sarà 3-5-2 anche per i gialloblu con Burnete in attacco, in coppia con Candellone.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Cagnano; Biasci, Crespi. All. Biancolino. A disp. Daffara, Enrici, Milani, Manzi, Gyabuaa, Palumbo, Armellino, Besaggio, Russo, Lescano, Panico, Insigne.

Indisponibili: D'Andrea, Favilli, Patierno, Rigione, Tutino

La probabile formazione gialloblu

Juve Stabia (3-5-2): Confente; Giorgini, Bellich, Ruggero; Carissoni, Leone, Mosti, Correia, Cacciamani; Burnete, Candellone. All. Abate. A disp. Signorini, Boer, Reale, Varnier, Baldi, Stabile, Mannini, Pierobon, Duca, Maistro, Zuccon, Piscopo, De Pieri. Indisponibili: Battistella, Ciammaglichella, Gabrielloni, Morachioli