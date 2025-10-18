LIVE | Juve Stabia - Avellino 2-0 all'intervallo: Mosti e Bellich per le vespe La sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B

Il match Juve Stabia - Avellino

Fine primo tempo: Juve Stabia - Avellino 2-0.

45' - Un minuto di recupero.

42' - Raddoppio Juve Stabia (2-0). Errore di Iannarilli in uscita su un nuovo calcio d'angolo gialloblu, Bellich sfrutta l'occasione e firma il 2-0.

39' - Juve Stabia in vantaggio (1-0). Palla inattiva, sfera che corre sul limite d'area, conclusione splendida di Mosti, Iannarilli non può nulla.

37' - Botta e risposta dopo una lunga fase di studio.

32' - Ancora Russo: stessa modalità, sempre contro Giorgini, ma stavolta in area, chiude Confente.

31' - Risposta immediata delle vespe: Avellino sorpreso, un cross di Candellone diventa un tiro, di poco a lato.

30' - Russo spreca: su lancio lungo, gioca bene su Giorgini, può correre verso lo specchio, spezza bene il raddoppio, ma colpisce malissimo nel tentativo di chiudere la conclusione.

27' - Juve Stabia da ottimo ritmo in questa fase, Avellino costretto nella prima metà campo. Su palla inattiva, Correia di testa, palla sul fondo.

25' - Giocata super di Correia: Iannarilli chiude sull'ex Triestina in uscita bassa e salva i lupi.

24' - La Juve Stabia ci prova con due cross che non trovano il colpo di testa di Candellone.

18' - Prima conclusione per i lupi: giocata di Sounas e tiro di Palmiero rimpallato, tutto facile per Confente.

15' - Correia recupera palla su Kumi e corre verso l'area: chiusura di Cancellotti e Simic sull'ex Triestina.

6' - Fase di studio tra le due squadre. Vespe da imbucata e con l'uscita un po' azzardata di Iannarilli: chiusura biancoverde.

0' - Via alla sfida del "Menti".

Le formazioni ufficiali

Serie B

Ottava Giornata

Juve Stabia - Avellino 2-0 (intervallo)

Marcatori: 39' pt Mosti, 42' pt Bellich

J. Stabia (3-5-1-1): Confente; Giorgini, Bellich, Varnier; Carissoni, Leone, Correia, Mosti, Piscopo; Maistro; Candellone. All. Abate. A disp. Boer, Reale, Ruggero, Baldi, Stabile, Mannini, Pierobon, Duca, Zuccon, Cacciamani, Burnete, De Pieri

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Cagnano; Russo, Biasci. All. Biancolino. A disp. Daffara, Gyabuaa, Crespi, Palumbo, Armellino, Lescano, Panico, Besaggio, Enrici, Milani, Manzi, Insigne

Arbitro: Mucera

Assistenti: Garzelli e Colaianni

Quarto ufficiale: Colombo

VAR e AVAR: Prontera e Gariglio

Pregara - Insigne in panchina con Sounas in mediana per il 3-5-2 completato da Russo, sorpresa nell'undici biancoverde, in coppia con Biasci per l'attacco dei lupi. Ecco le formazioni ufficiali di Juve Stabia - Avellino (calcio d'inizio alle 17.15).