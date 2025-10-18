Juve Stabia-Avellino 2-0: tabellino e voti dei lupi, brutto ko al "Menti" Prova opaca, finale choc nel primo tempo, rosso per Insigne: VAR inevitabile e giusto

Il derby è della Juve Stabia: finale di 2-0 e Avellino ko al "Menti". Due gol da sviluppi di palla inattiva per le vespe con Mosti al 39' (gran conclusione dal limite d'area) e con Bellich al 42'. Il difensore approfitta dell'uscita a vuoto di Iannarilli che non trova la sfera e apre al raddoppio in tre minuti per la squadra di Abate che si rilancia subito dopo aver trovato la prima sconfitta in campionato prima della pausa Nazionali a Carrara. Seconda sconfitta, invece, per gli irpini. Rimpianti nel primo tempo per la grande occasione che Russo ha costruito, ma che non ha finalizzato sparando alle stelle, svirgolando la sfera. Nella ripresa, i cambi non sortiscono gli effetti sperati. Nel finale Insigne si prende il rosso diretto. Mucera estrae il giallo, ma viene richiamato al VAR: il partenopeo affonda i tacchetti sulla tibia di Bellich ed espulsione inevitabile. Avellino ko dopo 6 risultati utili di fila e che sabato (ore 15) affronterà lo Spezia per il rilancio immediato al "Partenio-Lombardi". Juve Stabia che, invece, sarà ospite del Padova domenica 26 (ore 15).

Il tabellino

A breve le pagelle

Serie B

Ottava Giornata

Juve Stabia - Avellino 2-0

Marcatori: 39' pt Mosti, 42' pt Bellich

J. Stabia (3-5-1-1): Confente; Giorgini, Bellich, Varnier (34' st Baldi); Carissoni, Leone (24' st Pierobon), Correia, Mosti (43' st Zuccon), Piscopo (24' st Cacciamani); Maistro (25' st Burnete); Candellone. All. Abate. A disp. Boer, Reale, Ruggero, Stabile, Mannini, Pierobon, Duca, De Pieri

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori (1' st Insigne), Kumi, Palmiero (14' st Besaggio), Sounas, Cagnano (25' st Milani); Russo (1' st Crespi), Biasci (32' st Lescano). All. Biancolino. A disp. Daffara, Gyabuaa, Palumbo, Armellino, Panico, Enrici, Manzi

Arbitro: Mucera

Ammoniti: Candellone (JS), Cagnano (A), Correia (JS)

Espulso: 48' st Insigne (A)

Assistenti: Garzelli e Colaianni

Quarto ufficiale: Colombo

VAR e AVAR: Prontera e Gariglio