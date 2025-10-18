Juve Stabia-Avellino 2-0, Abate: "Derby equilibrati, bravi a cambiare ritmo" Il commento del tecnico delle vespe dopo la vittoria sui lupi

"Credo che sia stato un derby equilibrato e combattuto. Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo subito poco, abbiamo trovato il vantaggio, potevamo finalizzare meglio su alcune soluzioni. Sono tre punti importanti e proseguiamo sul nostro obiettivo, quello di crescere": così Ignazio Abate si è espresso al termine di Juve Stabia-Avellino 2-0. "L'Avellino sa leggere i momenti, sa soffrire, è ambiziosa, ma siamo stati bravi e compatti lungo tutto il match. - ha spiegato il tecnico delle vespe - Nel secondo tempo abbiamo concesso solo qualche cross, ma centralmente non abbiamo mai sofferto. Nel primo tempo abbiamo rischiato solo in una vera situazione. Sono contento dei subentrati, vedo un grande spirito di gruppo. Siamo contenti e orgogliosi per ciò che stiamo facendo. Correia? È un giocatore importante, ma devo citare tutti perché ho visto il giusto atteggiamento da parte di tutta la squadra".