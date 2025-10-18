Juve Stabia-Avellino 2-0, Biancolino: "Dovevamo colpire nel momento giusto" Le parole del tecnico dopo il ko di Castellammare: "Testa subito al match contro lo Spezia"

"Un 2-0 su due errori e due occasioni. Abbiamo subito su palla inattiva, abbiamo subito contropiede e calcio d'angolo per il primo gol e ho rivisto la rete subita a Frosinone. Poi l'altro gol, l'uscita di Antony, e ci siamo ritrovati sotto 2-0, ma abbiamo tenuto il campo. Dovevamo colpire quanto si è creata la condizione": così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Juve Stabia-Avellino 2-0. "Il cambio di modulo nella ripresa? Volevamo portarli dentro e centrare qualche cross in più, ma anche nel secondo tempo ci voleva un po' di qualità in più. Complimenti a loro, sono stati bravi a colpirci nel momento utile. Si riparte. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Russo? La giocata era quella, volevamo farlo giocare uno contro uno. Ha detto che sull'occasione che si era costruito la palla è rimbalzata male. Serviva l'uomo per allungare la squadra e abbiamo puntato sulla velocità di Russo. Bisogna guardare avanti e lavorare pensando alla prossima gara, quella di sabato con lo Spezia. L'accoglienza? Me l'aspettavo, è giusto così, fa parte del gioco".