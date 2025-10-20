L'Avellino riparte e sabato la sfida può essere con un ex Juve Stabia Dalle vespe a un ex tecnico gialloblu: lo Spezia verso il ribaltone in panchina

Dal derby perso contro la Juve Stabia alla sfida contro un ex tecnico delle vespe, vincente nella corsa al primo posto contro i lupi nella stagione 2023/2024: è questa la prospettiva per l'Avellino in virtù di quello si sta concretizzando per la panchina dello Spezia. I liguri, senza vittorie dopo 8 turni di campionato e reduci dal ko casalingo contro il Cesena, ufficializzeranno nelle prossime ore l'esonero di Luca D'Angelo. Il pescarese ha sognato lungo tutta la scorsa stagione, come fatto in precedenza con il Pisa, la promozione in A, sfumata in finale playoff, di nuovo contro Giovanni Stroppa, in questo caso contro la Cremonese (nel 2022 fu contro il Monza).

C'è Pagliuca per lo Spezia

Il rientro all'Inter di Pio Esposito, ma non solo: il probabile contraccolpo emotivo della rosa per quanto mancato nel giugno scorso e una sessione estiva di calciomercato che non ha garantito per ora nuove risorse relegano lo Spezia all'ultimo posto dopo 8 turni e c'è Guido Pagliuca nel futuro degli aquilotti. L'ex allenatore della Juve Stabia, reduce dall'esonero nella scorsa settimana con l'Empoli, è pronto a ripartire subito con i bianconeri che sabato (ore 15) saranno ospiti dell'Avellino al “Partenio-Lombardi”. I lupi affronteranno una squadra da ribaltone in panchina nel turno in cui punteranno a rilanciarsi subito dopo la sconfitta rimediata a Castellammare.