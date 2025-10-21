Avellino: rush finale per il recupero di Tutino. Spezia con D'Angelo al Partenio Niente ribaltone per i liguri: confermato il tecnico abruzzese

Ripartenza per l'Avellino dopo il ko di Castellammare. Si conferma l'obiettivo del recupero, ma soprattutto della prima convocazione per Gennaro Tutino in campionato. L'attaccante ha aperto anche la settimana che porta alla sfida con lo Spezia con una seduta in gruppo: riprova di una condizione ormai stabile. Non è ancora al top per l'impiego dal primo minuto, ma Tutino appare lanciato verso l'ingresso nell'elenco dei convocati. Michele Rigione resta, invece, ai box: lavoro in palestra e come nel recente passato per Tutino, per quanto è stato presentato nell'ultima conferenza pre-gara da Raffaele Biancolino, il ritorno nell'elenco dei disponibili per i match ufficiali avverrà solo con la certezza di un recupero completo, senza dubbi su potenziali ricadute.

Trittico decisivo per il tecnico dei liguri

Biancolino non potrà contare su Roberto Insigne, squalificato dal giudice sportivo dopo il rosso diretto rimediato nei secondi finali del derby con la Juve Stabia. Possibile una rilettura dell'undici iniziale nei vari reparti da parte dello staff tecnico dopo una sfida che ha visto i lupi esprimersi con poca brillantezza lungo i 90 minuti. L'Avellino affronterà uno Spezia che punta su Luca D'Angelo anche per il mini-tour de force con il turno infrasettimanale della prossima settimana. Niente ribaltone in panchina: per il tecnico abruzzese saranno, quindi, decisive le sfide con i lupi, il Padova e il Monza.