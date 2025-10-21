Roberto Insigne salterà solo Avellino-Spezia: i dettagli

Un turno di squalifica per Roberto Insigne, espulso nei secondi finali del match Juve Stabia - Avellino. "Per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco": ecco quanto si legge nei provvedimenti del giudice sportivo per l'ottava giornata del campionato di Serie B. L'attaccante salterà Avellino-Spezia e tornerà a disposizione di Raffaele Biancolino per il turno infrasettimanale, Pescara-Avellino, con la sfida in programma martedì (ore 20.30) all'Adriatico-Cornacchia. Due sedute con stampa e tifosi in tribuna Montevergine, dal terzo allenamento settimanale, fissato per domattina, "Partenio-Lombardi" a porte chiuse: massima concentrazione per l'Avellino verso la gara casalinga con lo Spezia, in programma sabato alle 15. Programma classico per i lupi, ricerca del cambio di passo dopo un match da prova opaca con il ko nel derby contro la Juve Stabia al "Menti".
