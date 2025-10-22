Pescara-Avellino, pronto l'esodo biancoverde: tutte le info sulla prevendita

L'Avellino comunica che, in vista della trasferta di Pescara che verrà disputata martedì 28 ottobre alle ore 20:30 e valevole per la decima giornata del campionato di serie B partirà questo pomeriggio, mercoledì 22 ottobre, alle 17 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Adriatico – Cornacchia” di Pescara per un totale di 741 posti.
I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito ciaotickets esclusivamente dai possessori della fidelity card “Branco“.
I biglietti avranno un costo di 14 euro (12,50 euro più 1,50 di diritti di prevendita).
La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di lunedì 27 ottobre 2025.
USCITA PER LA TIFOSERIA OSPITE
I tifosi dell’Avellino dovranno uscire al casello Pescara Sud dell’A14.