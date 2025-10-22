Pescara-Avellino, pronto l'esodo biancoverde: tutte le info sulla prevendita

Tagliandi in vendita in vista del match di martedì 28 ottobre

Avellino.  

L'Avellino comunica che, in vista della trasferta di Pescara che verrà disputata martedì 28 ottobre alle ore 20:30 e valevole per la decima giornata del campionato di serie B partirà questo pomeriggio, mercoledì 22 ottobre, alle 17 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Adriatico – Cornacchia” di Pescara per un totale di 741 posti.

I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito ciaotickets esclusivamente dai possessori della fidelity card “Branco“.

I biglietti avranno un costo di 14 euro (12,50 euro più 1,50 di diritti di prevendita).

La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di lunedì 27 ottobre 2025.

USCITA PER LA TIFOSERIA OSPITE

I tifosi dell’Avellino dovranno uscire al casello Pescara Sud dell’A14.

 

