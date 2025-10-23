Avellino: novità di formazione nel tour de force, le ultime Sabato (ore 15) la sfida al "Partenio-Lombardi" per il nono turno di campionato

Si accelera al "Partenio-Lombardi" verso la sfida Avellino-Spezia, in programma sabato alle 15. Lupi di continuità tattica, ma con alcune novità di formazione: potrebbe essere questa la prospettiva biancoverde dopo la sconfitta rimediata a Castellammare. Nel 3-5-2 con la conferma del pacchetto arretrato occhio a Milani e Besaggio come ingressi con Cagnano e Kumi che potrebbero essere gestiti nell'ottica del turnover e del mini-tour de force (martedì sera l'Avellino sarà ospite del Pescara). Palmiero, Sounas e Missori sembrano pronti per una nuova maglia da titolare, mentre in attacco si torna al ballottaggio Crespi-Lescano con Biasci lanciato verso la conferma dal primo minuto. Biancolino non potrà contare su Insigne (turno di squalifica per il rosso diretto nel derby) e potrebbe inserire per la prima volta Tutino nell'elenco dei convocati. Migliorano le condizioni di Patierno: i valori dei test si avvicinano a quelli opportuni per l'ok dello staff medico per il ritorno in gruppo negli allenamenti.