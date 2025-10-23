L'arbitro di Avellino-Spezia: un solo precedente con i lupi

La gara Avellino-Spezia, in programma sabato (ore 15) e valida per la nona giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto con Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo e Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa assistenti e con Valerio Crezzini della sezione di Siena quarto ufficiale. Al VAR, che sarà on-site allo stadio Partenio-Lombardi, ci sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì con Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia AVAR.
Le designazioni arbitrali
Serie B
Nona Giornata
Modena-Empoli: Tremolada
Avellino-Spezia: Perenzoni
Monza-Reggiana: Fourneau
Sampdoria-Frosinone: Turrini
Sudtirol-Cesena: Zanotti
Virtus Entella-Pescara: Mucera
Carrarese-Venezia: Perri
Catanzaro-Palermo: Pairetto
Padova-Juve Stabia: Allegretta
Bari-Mantova: Massimi