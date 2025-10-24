Avellino, Biancolino: "Voglio rivedere rabbia e determinazione" Il tecnico alla vigilia della gara con lo Spezia: "Tutino tra i convocati. Nessun caso Enrici"

"C'è rabbia per la sconfitta e voglia di mostrare il nostro vero volto. Conosco i ragazzi e reagiranno con determinazione": così Raffaele Biancolino si è espresso alla vigilia di Avellino-Spezia, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi". "Affronteremo una squadra che ha sfiorato la promozione in Serie A pochi mesi fa. Già questo indica il valore della rosa che arriverà ad Avellino. Ha praticamente perso solo Pio Esposito. Hanno qualità ovunque e recuperanno in classifica. Tutino? Sarà convocato, ma avrà bisogno di altro tempo per il recupero completo, ma è tutto nei programmi immaginati nelle scorse settimane. Vedremo se potrà essere impiegato per qualche minuto. Il modulo? Sto valutando vari sistemi, ma dipenderà anche dall'avversario che nell'ultimo match ha presentato il 4-3-1-2, novità rispetto al classico 3-5-2 dei turni precedenti. Russo? Ho avuto ciò che volevo da lui a Castellammare, peccato per l'occasione avuta. Potrà dare tantissimo. In mediana ho più scelte, ma il discorso vale pure per la difesa. Al di là di tutto, occorre la fame vista nelle gare precedenti a quella di Castellammare. I gol subiti su palla inattiva? Metterei la firma per prendere due gol su palla inattiva ogni due mesi. Chiaro, ci stiamo lavorando, ma basta un attimo in quelle situazioni e si può fare meglio. Il post di Enrici? Non c'è nulla. Non c'è alcun caso. Non so fingere. Il periodo difficile di Martin (Palumbo, ndr) è relativo a un dettaglio personale e finisce lì. Nulla di grave ed è rientrata".