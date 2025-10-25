Avellino-Spezia: le probabili formazioni, obiettivo rilancio Alle 15 la sfida al "Partenio-Lombardi" per la nona giornata di campionato

Sfida casalinga alle 15 per l'Avellino contro lo Spezia e per i lupi c'è l'obiettivo del rilancio immediato dopo il ko di Castellammare. Al "Partenio-Lombardi" match contro i luguri, mai vincenti in 8 turni di campionato e con la posizione del tecnico D'Angelo in bilico. Avellino con il 3-5-2, con la conferma del pacchetto arretrato e con le potenziali novità rappresentate da Milani sulla fascia sinistra e da Besaggio in mediana. In attacco Crespi è in vantaggio su Lescano per fare coppia con Biasci. Lo Spezia, costruito per il 3-5-2, si è schierato con 4-3-1-2 nel match perso contro il Cesena.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Besaggio, Palmiero, Sounas, Milani; Biasci, Crespi. All. Biancolino. A disp. Daffara, Cagnano, Enrici, Manzi, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Tutino, Russo, Lescano, Panico