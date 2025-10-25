LIVE | Avellino-Spezia 0-0 all'intervallo: lupi in 10, espulso Palmiero al 44' Il match valido per la nona giornata del campionato di Serie B

La gara Avellino-Spezia

Fine primo tempo: Avellino-Spezia 0-0, lupi in 10 per l'espulsione di Palmiero al 44'.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Rosso diretto per Palmiero: affondo del capitano biancoverde sul ginocchio sinistro di Esposito in un contrasto. Avellino in 10 per i secondi finali del primo tempo e per tutta la ripresa.

37' - Gran giocata di Sounas in area, respinge Sarr, non arriva il tap-in biancoverde sottoporta.

32' - Ritmi bassi, Avellino che ci prova con lo spunto di Besaggio, da dribbling e servizio in area. Angolo per i lupi.

20' - Prime chance da una parte e dall'altra. Brivido per i lupi con Lapadula in area, limitato da un compagno di squadra che non si accorge del tentativo di conclusione della punta.

19' - Splendido tacco in area di Biasci. Sarr è costretto a girare tutto in angolo.

18' - Ammonito Cassata.

7' - Rischio biancoverde su una serie di rimpalli in area con Soleri e Lapadula vicini alla conclusione come Nagy.

1' - Via al match del "Partenio-Lombardi": 3-5-2 per Avellino e Spezia.

0' - Virus gastrico per Kumi, dentro Besaggio dal primo minuto.

Così dal primo minuto

Serie B

Nona Giornata

Avellino-Spezia 0-0 (primo tempo)

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Besaggio, Palmiero, Sounas, Cagnano; Biasci, Crespi. All. Biancolino. A disp. Daffara, Enrici, Milani, Manzi, Gyabuaa, Palumbo, Armellino, Tutino, Russo, Lescano, Panico

Spezia (3-5-2): Sarr; Mateju, Hristov, F. Jack; Vignali, Nagy, Esposito, Cassata, Aurelio; Lapadula, Soleri. All. D'Angelo. A disp. Mascardi, Loria, Beruatto, Di Serio, Candela, Candelari, Lorenzelli, Kouda, Vlahovic

Arbitro: Perenzoni

Ammoniti: Cassata (S)

Espulso: Palmiero (A)

Assistenti: Di Giacinto e Rinaldi

Quarto ufficiale: Crezzini

VAR e AVAR: Piccinini e Di Vuolo

Recupero: 3' pt