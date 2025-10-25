Avellino-Spezia 0-4: tabellino e voti dei lupi Il rosso diretto rimediato da Palmiero al 44', ripresa dominata dai liguri

Prima sconfitta casalinga, secondo ko consecutivo per l'Avellino: poker dello Spezia al "Partenio-Lombardi" con i lupi in 10 dal 44' per l'espulsione di Palmiero. Il rosso diretto rimediato dal centrocampista complica i piani biancoverdi e i cambi in avvio di ripresa non bastano per ricreare equilibrio in una squadra che subisce il gol di Aurelio al 63' e che crolla sotto i colpi di Vlahovic, Vignali e Di Serio nel finale.

Il tabellino

Serie B

Nona Giornata

Avellino-Spezia 0-4

Marcatori: 18' st Aurelio, 37' st Vlahovic, 40' st Vignali, 45' st Di Serio

Avellino (3-5-2): Iannarilli 5; Cancellotti 4,5, Simic 5, Fontanarosa 4,5; Missori 5 (30' st Tutino sv), Besaggio 5 (21' st Russo 6), Palmiero 4, Sounas 5 (16' st Gyabuaa 5), Cagnano 5 (1' st Milani 5); Biasci 5,5 (1' st Palumbo 5), Crespi 5,5. All. Biancolino 4,5. A disp. Daffara, Enrici, Manzi, Armellino, Lescano, Panico

Spezia (3-5-2): Sarr; Mateju, Hristov, F. Jack (43' st Candela); Vignali, Nagy, Esposito, Cassata (1' st Kouda), Aurelio (35' st Beruatto); Lapadula (35' st Vlahovic), Soleri (27' st Di Serio). All. D'Angelo. A disp. Mascardi, Loria, Candelari, Lorenzelli

Arbitro: Perenzoni

Ammoniti: Cassata (S), Besaggio (A), Simic (A)

Espulso: Palmiero (A)

Assistenti: Di Giacinto e Rinaldi

Quarto ufficiale: Crezzini

VAR e AVAR: Piccinini e Di Vuolo

Recupero: 3' pt, 3' st