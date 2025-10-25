Avellino-Spezia 0-4, D'Angelo: "La squadra è con me? Conta il risultato" Il commento del tecnico dei liguri al termine del match

"Abbiamo sviluppato una buona prestazione, una buona partita, contano la prestazione e la vittoria, che pesa". Così Luca D'Angelo si è espresso al termine di Avellino-Spezia 0-4 in conferenza stampa: "I risultati che avevamo ottenuto fin qui non erano buoni ed era importante vincere e cambiare passo. - ha spiegato il tecnico dei liguri - Fuori casa giochiamo meglio, è vero, meritavamo di più a Reggio e ad Empoli. Per otto gare non abbiamo vinto, era una situazione particolare e tutto ciò pesava. Anche dopo il gol si è visto, non eravamo tranquilli, ma siamo stati bravi a gestire. La squadra è stata brava a non forzare le giocate. La squadra è con me? Conta il risultato. La squadra si è sempre allenata e ha sempre giocato con determinazione. Ci riposiamo per qualche ora, poi penseremo al turno infrasettimanale".