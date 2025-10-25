Avellino-Spezia 0-4, Biancolino: "Arrabbiato, non preoccupato" Il commento del tecnico biancoverde: "Finale da evitare con gol precisi troppo facilmente"

"Salvo l’ultima immagine della squadra con i tifosi al termine del match. Vale tanto, ma questo risultato mi fa male". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Avellino-Spezia 0-4: "Il segnale lanciato dalla curva è importante e deve darci nuova carica per risalire subito. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Poi ho rivisto Gennaro (Tutino, ndr) in campo e sono contento perché è un aspetto che salvo di una giornata che chiaramente è difficile. Mi pesa il risultato. Dopo un primo tempo equilibrato ci siamo ritrovati in inferiorità numerica e se lasci mezzo metro, come è accaduto, ecco i gol subiti. Non riusciamo a fare gol, è brutto subire come abbiamo subito le reti nel finale. Il terzo e quarto gol andavano evitati. Bisogna trovare altre soluzioni, ma non sono preoccupato. Se guardiamo la classifica non sono preoccupato, ma sono arrabbiato per le due sconfitte e per i quattro gol subiti. Abbiamo concesso almeno due reti su recupero palla troppo comodo per gli avversari. Iannarilli sempre titolare? Questo discorso vale per tutti. Se devo fare qualche passo indietro, lo farò, ma ripeto: vale per tutti".