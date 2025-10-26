Avellino, l'obbligo del rilancio: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile" Dalle parole del tecnico a quelle della proprietà: la necessità di ripartire subito

Domenica di lavoro con la necessità di ripartenza nell'immediato per l'Avellino, reduce dalla debacle casalinga con lo Spezia (0-4), dalla seconda sconfitta consecutiva e già proiettato al turno infrasettimanale. Martedì (ore 20.30) i lupi saranno ospiti del Pescara all'Adriatico-Cornacchia e nel match in Abruzzo Luca Palmiero non sarà a disposizione a causa del rosso diretto rimediato ieri pomeriggio con il fallo su Salvatore Esposito. Justin Kumi dovrebbe essere, invece, in gruppo appena avrà superato il virus gastrico che l'ha costretto ai box nei minuti pre-gara di Avellino-Spezia. Tornerà Roberto Insigne dopo aver scontato il turno di squalifica. Presumibili novità di formazione a Pescara, ma anche per il modulo con Raffaele Biancolino che non si è detto preoccupato per la fase stagionale, ma arrabbiato per la modalità della sconfitta con un pessimo finale di gara con gol subiti in serie. Alla domanda sulla potenziale staffetta Iannarilli-Daffara il tecnico di Capodichino non ha nascosto la possibilità, ma richiamando tutti i ruoli e tutti i reparti.

L'abbraccio squadra-tifosi dopo la debacle

Il pomeriggio del "Partenio-Lombardi" non ha completato nel modo atteso il compleanno per Giovanni D'Agostino. L'amministratore unico IDC del club irpino ha sottolineato, però, sui social l'abbraccio squadra-tifosi al termine del match: "Il regalo più bello che potessi ricevere è stato vedere e sentire la gente d’Irpinia stringersi intorno alla squadra dopo una bruttissima sconfitta in casa. - si legge nella didascalia di un post - Ho compiuto gli anni, ma la maturità e l’attaccamento che questa piazza sta dimostrando sono qualcosa di piacevolmente disarmante. Ne sono orgoglioso: un esempio da seguire. Avanti, tutti insieme, ancora più forti di prima. Nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile. Forza Lupi, Forza Unione Sportiva Avellino". Clicca qui per le foto del match e le foto dei tifosi.