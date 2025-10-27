Avellino a Pescara con un messaggio chiaro: "Nessuno ha il posto da titolare" Biancolino: "Il concetto vale per tutti, dobbiamo dar conto alla città"

Domani alle 20.30 sarà sfida all'Adriatico-Cornacchia per l'Avellino. Match contro il Pescara dopo il poker subito al "Partenio-Lombardi". Spezia vincente sui lupi, costretti in 10 dal 44' per l'espulsione di Luca Palmiero, che salterà la gara da ex in Abruzzo, e reduci da un finale di gara oltremodo negativo. Nel post-gara il direttore sportivo Mario Aiello ha richiamato l'attenzione di tutto il gruppo su una debacle sì nata con l'inferiorità numerica, ma che è stata certificata con arrendevolezza nei minuti conclusivi. Alla domanda sulla potenziale staffetta Iannarilli-Daffara, Raffaele Biancolino non l'ha esclusa e ha aperto il riferimento a tutta la rosa.

"Se dovrò fare qualche passo indietro lo farò"

"Quando vedo che a un certo punto non riesco ad avere quello che voglio, anche per il bene del ragazzo e per il bene dell'Avellino, perché noi dobbiamo dar conto alla città, significherebbe volersi far male da soli e non voglio farmi male... Se devo fare qualche passo indietro con qualche scelta lo farò, se vedo che dall'altra parte c'è uno che in questo momento può prendere il posto. Il discorso vale per Iannarilli, ma vale per tutti. Antony è stato un calciatore che ha dato tanto. Ci sta avere una giornata no. Non è questo il momento perché sembra puntare il dito contro qualcuno. È un aspetto in generale. Il posto da titolare non ce l'ha nessuno": così si espresso Biancolino al termine di Avellino-Spezia e verso Pescara-Avellino.

Il programma verso Pescara

Domenica ore 10.30 (porte chiuse)

Lunedì ore 10.30 (porte chiuse)

Partenza direzione Pescara