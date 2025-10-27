L'arbitro di Pescara-Avellino: due sconfitte e un pareggio per i lupi

La gara Pescara-Avellino, valida per la decima giornata di Serie B e in programma domani (ore 20.30) all'Adriatico-Cornacchia, sarà diretta da Andrea Calzavara della sezione di Varese con Gamal Mokhtar della sezione di Lecco e Simone Pistarelli della sezione di Fermo e Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido quarto ufficiale. Al VAR, che sarà on site allo stadio, ci sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze con Emanuele Prenna della sezione di Molfetta AVAR. Sono tre i precedenti con Calzavara per l'Avellino: due sconfitte (Picerno-Avellino 2-0 del 26 novembre 2023 e Foggia-Avellino 1-0 dell'8 febbraio scorso) e un pareggio (Benevento-Avellino 2-2 del 17 novembre 2024).
Le designazioni arbitrali
Serie B
Decima Giornata
Cesena-Carrarese: Di Marco
Empoli-Sampdoria: Piccinini
Frosinone-Virtus Entella: Galipò
Palermo-Monza: Sacchi
Pescara-Avellino: Calzavara
Reggiana-Modena: Rapuano
Mantova-Catanzaro: Marchetti
Spezia-Padova: Pezzuto
Venezia-Sudtirol: Feliciani