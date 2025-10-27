Pescara-Avellino: i convocati, un turno di squalifica per Palmiero È la vigilia del turno infrasettimanale: lupi all'Adriatico-Cornacchia

Si conferma il quadro relativo agli assenti per infortunio, torna Roberto Insigne dopo il turno di squalifica, out Luca Palmiero per lo stop causato dal rosso diretto rimediato nel match con lo Spezia: così l'Avellino ha raggiunto Pescara per il turno infrasettimanale (domani alle 20.30 la sfida all'Adriatico-Cornacchia per la decima giornata di campionato).

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi

Centrocampisti: 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 7 Tutino, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 94 Insigne

Il report del club

"Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Luca Palmiero deve scontare un turno di squalifica. Cosimo Patierno sta continuando il monitoraggio dei parametri rispetto alla severa infezione virale avuta. Le sue condizioni continuano a migliorare. Michele Rigione: è ancora alle prese con l’infortunio al soleo".