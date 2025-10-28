Pescara-Avellino: le probabili formazioni, novità in ogni reparto Alle 20.30 la sfida all'Adriatico-Cornacchia per la decima giornata del campionato di Serie B

Alle 20.30 sarà calcio d'inizio per la sfida Pescara-Avellino, valida per la decima giornata del campionato di Serie B. Secondo turno infrasettimanale nel torneo cadetto e lupi chiamati alla svolta in termini emotivi e tecnici dopo la debacle casalinga contro lo Spezia, la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Biancolino appare pronto a un turnover da rivoluzione in ogni reparto almeno con una pedina diversa nei vari settori. Occhio anche alla staffetta Iannarilli-Daffara tra i pali, non esclusa dal tecnico dopo Avellino-Spezia. Nessun calciatore è certo della maglia da titolare: così Biancolino verso Pescara con Enrici in difesa, Milani sulla fascia sinistra, Palumbo in mediana e Lescano in attacco come potenziali novità nell'undici iniziale. Tutino dovrebbe risultare come jolly a gara in corso. Torna Insigne dopo aver scontato la squalifica, out Palmiero per il rosso rimediato sabato scorso.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palumbo, Sounas, Milani; Lescano, Biasci. All. Biancolino. A disp. Daffara, Cagnano, Cancellotti, Manzi, Gyabuaa, Armellino, Besaggio, Tutino, Russo, Crespi, Panico, Insigne

Indisponibili: D'Andrea, Favilli, Patierno, Rigione, Palmiero