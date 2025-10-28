Serie B / Diretta Pescara-Avellino 1-0, la sblocca Capellini LIVE Segui la testuale del match infrasettimanale valido per la decima giornata di campionato

Turno infrasettimanale di Serie B con Pescara e Avellino che si affrontano all'Adriatico per la decima giornata del torneo cadetto. La squadra di Biancolino è reduce dal pesante poker subìto al Partenio-Lombardi contro lo Spezia e cerca un immediato riscatto, anche perché il successo manca dallo scorso 27 settembre, quando i lupi si imposero in casa contro l'Entella per 2-0. Il Pescara, invece, ha racimolato tre punti nelle ultime cinque partite.

8' - Ancora Pescara con Meazzi che calcia da posizione defilata: Daffara risponde presente

5' - Pescara in vantaggio. Sugli sviluppi del corner, Capellini gonfia la rete dopo una respinta di Daffara su colpo di testa di Di Nardo

5' - Risponde il Pescara con una conclusione dalla distanza di Dagasso, ma trova l'opposizione di Daffara che devia in angolo

2' - Avellino vicinissimo al vantaggio: cross dalla sinistra di Milani, la palla arriva dalle parti di Missori che da pochi passi colpisce in pieno la traversa con un colpo di testa

1' - Inizia Pescara-Avellino!

Pescara-Avellino 1-0, il tabellino

PESCARA (3-5-2): Desplanches; Corbo, Brosco, Capellini; Letizia, Dagasso, Squizzato, Valzania, Corazza; Meazzi, Di Nardo. A disp.: Brandes, Cangiano, Tonin, Okwonkwo, Sgarbi, Graziani, Caligara, Gravillon, Vinciguerra, Giannini, Berardi. All.: Vivarini

AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Enrici, Milani; Kumi, Palumbo, Sounas; Insigne; Lescano, Crespi. A disp.: Iannarilli, Gyabuaa, Russo, Biasci, Armellino, Cagnano, Cancellotti, Panico, Besaggio, Fontanarosa, Manzi. All.: Biancolino

Arbitro: Calzavara. Assistenti: Mokhtar e Pistarelli. Quarto ufficiale: Di Francesco. VAR e AVAR: Baroni e Prenna

Marcatore: 5'pt Capellini