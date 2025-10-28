Pescara-Avellino 1-1: tabellino e voti dei lupi La formazione di Biancolino ottiene un punto all'Adriatico

Pareggio all'Adriatico tra Pescara e Avellino. La sfida è stata molto combattuta e ricca di emozioni. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa con Capellini, poi c'è stato il pareggio di Simic. Nella ripresa, le due formazioni hanno provato più volte a ottenere i tre punti, ma alla fine è arrivato un pari tutto sommato giusto per entrambe. Per la formazione di Biancolino è la quinta partita consecutiva senza vittorie.

Pescara-Avellino 1-1, il tabellino

PESCARA (3-5-2): Desplanches 6.5; Corbo 5.5, Brosco 6 (31'st Giannini), Capellini 6.5; Letizia 6, Dagasso (31'st Graziani 6), Squizzato 6 (46'st Vinciguerra) sv, Valzania 6.5 (46'st Okwonkwo sv), Corazza 6; Meazzi 6. (20'st Caligara 6), Di Nardo 6.5. A disp.: Brandes, Cangiano, Tonin, Sgarbi, Gravillon, Berardi. All.: Vivarini 6

AVELLINO (4-3-1-2): Daffara 6.5; Missori 6.5, Simic 7, Enrici 6.5, Milani; 6 Kumi 5.5 (42'st Gyabuaa sv), Palumbo 6.5, Sounas 6 (12'st Besaggio 6); Insigne 6 (23'st Russo 6); Lescano 6 (12'st Biasci 6), Crespi 6 (23'st Tutino 6). A disp.: Iannarilli, Armellino, Cagnano, Cancellotti, Panico, Fontanarosa, Manzi. All.: Biancolino 6

Arbitro: Calzavara. Assistenti: Mokhtar e Pistarelli. Quarto ufficiale: Di Francesco. VAR e AVAR: Baroni e Prenna

Marcatori: 5'pt Capellini, 29'pt Simic

Note: Ammoniti Valzania, Sounas, Missori, Tutino. Minuti di recupero 1'pt e 5'st