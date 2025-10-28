Pescara-Avellino, Biancolino: "Buona reazione dopo il ko con lo Spezia" Le parole del tecnico che ha commentato il pari maturato all'Adriatico

Ecco le parole di Biancolino dopo il pareggio rimediato dall'Avellino contro il Pescara: "La squadra ha reagito dopo la sconfitta con lo Spezia. Stasera si poteva fare qualcosa in più, ma comunque devo fare i complimenti ai ragazzi perché non era semplice dopo quanto accaduto nella scorsa giornata. Ci prendiamo questo punto che fa bene alla classifica. Il modulo? Volevo maggiore gioco tra le linee, in modo da non avere sempre un confronto tra quinti. Insigne ha fatto bene il movimento e le giocate che ho chiesto, gli faccio i complimenti".

Biancolino ha commentato il gol subìto: "Peccato, abbiamo perso l'uomo sulla respinta di Daffara che si è ben comportato. Il momento può arrivare per tutti, nessuno ha il posto da titolare".

Biancolino punta la Reggiana: "Le partite di Serie B sono tutte difficili, affrontiamo una buona squadra e sta a noi portare a casa il risultato".