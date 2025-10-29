Avellino, ripresa la preparazione: Biancolino mette nel mirino la Reggiana

Il tecnico spera di ritrovare la vittoria che manca ormai da un mese

Avellino.  

Nemmeno il tempo di smaltire le scorie del match disputato a Pescara che l'Avellino ha subito dovuto mettere nel mirino la prossima sfida, in programma sabato 1° novembre alle 12.30 contro la Reggiana. I Lupi hanno ripreso la preparazione nel pomeriggio, nel chiuso del Partenio. Per Biancolino la seduta di scarico è stata l'occasione per analizzare a 360 gradi la prova dell'Adriatico, analizzando sia i passi in avanti fatti dai biancoverdi che gli aspetti da migliorare.

Rispetto alle ultime sfide il tecnico partenopeo ha cambiato diverse pedine, tornando a casa con il classico bicchiere mezzo pieno. Contro il Pescara i biancoverdi sono riusciti a muovere nuovamente la classifica dopo due sconfitte di fila ma la vittoria manca, ormai, da un mese: l'ultimo successo risale al match casalingo contro la Virtus Entella dello scorso 27 settembre. La speranza dei Lupi, dunque, è di ritrovare il successo dopo cinque giornate, già sabato tra le mura amiche. Il programma di lavoro, dopo la seduta odierna, prevede un altro allenamento domani mattina, mentre non è stato ancora definito l'orario della rifinitura, in programma venerdì.

