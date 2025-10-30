Avellino: sabato la sfida con la Reggiana. Serie B, risultati e classifica Match alle 12.30 per i biancoverdi. Turno completato con i tre match del mercoledì

Ripartenza immediata nel day after di Pescara-Avellino, testa alla gara contro la Reggiana per i lupi. Ritmi serrati perché proprio l'Avellino aprirà con gli emiliani l'undicesima giornata di campionato, di sabato alle 12.30 al "Partenio-Lombardi". Ripresa nel pomeriggio, seconda seduta verso la Reggiana in mattinata con la rifinitura in programma domani (venerdì), quando Biancolino presenterà la sfida. L'Avellino è reduce dal pari con gli abruzzesi. Dai 6 risultati utili consecutivi ai 5 match senza vittoria: gli irpini puntano alla nuova continuità dalla decima posizione con cui, in compagnia di un'altra neopromossa, il Padova, ha chiuso la decima giornata di campionato, a quota 13, a un punto dalla zona playoff con la Juve Stabia da gara in meno, con 4 punti di vantaggio sulla zona playout, ma con il Bari da 9 gare disputate. Clicca qui per i risultati e la classifica di Serie B.