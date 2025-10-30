Avellino, testa alla Reggiana: il gol di una punta biancoverde manca da un mese Sabato (ore 12.30) il match al "Partenio-Lombardi" tra gli irpini e gli emiliani

Il prossimo turno di campionato è già dietro l'angolo. Di sabato alle 12.30 la sfida contro la Reggiana al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino che dai 6 risultati utili consecutivi è passato ai 5 match senza vittorie. Reazione a Pescara, ma fino a un certo punto con i lupi sotto dopo appena cinque minuti e che hanno centrato il pari con il colpo di testa di Simic. Il gol di una punta manca da un mese, dal 30 settembre, quando Biasci e Lescano firmarono il 2-2 in rimonta con il Padova all'Euganeo. Caccia al cambio di passo offensivo e sembra prefigurarsi il ritorno di alcune pedine dopo il turnover presentato a Pescara. Daffara vola verso la conferma tra i pali dopo la bella prestazione all'esordio. Il 4-3-1-2 appare in vantaggio sul 3-5-2. Simic ed Enrici al centro con Missori sulla fascia destra e Cagnano per Milani su quella mancina: sembra questa la prospettiva per la difesa biancoverde. A centrocampo ci sarà il ritorno di Palmiero dopo il turno di squalifica con Sounas mezzala sinistra e con il ballottaggio Kumi-Besaggio. Occhio alla soluzione Palumbo per Insigne nel ruolo di trequartista anche se il partenopeo resta in vantaggio. Tutino scalpita per una maglia da titolare dopo l'aumento del minutaggio nelle ultime due gare. Biasci sembra destinato al ritorno dal primo minuto.