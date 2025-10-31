È la vigilia di Avellino-Reggiana: possibili novità in attacco Domani (ore 12.30) la sfida al "Partenio-Lombardi" per l'undicesimo turno di campionato

Ritmi serrati con le ore di vigilia della sfida contro la Reggiana per l'Avellino. Niente conferenza stampa pre-gara per Biancolino, un'attesa diversa per i lupi, motivata anche dal connubio giorno-orario davvero particolare per il match dell'undicesima giornata di campionato (sabato alle 12.30). C'è il dilemma Palumbo per lo staff tecnico. L'italo-norvegese è reduce dalla buonissima prestazione all'Adriatico-Cornacchia, ma nel ruolo di regista ci sarà il ritorno di Palmiero che a Pescara ha scontato il turno di squalifica. Con Sounas mezzala sinistra e con uno tra Kumi e Besaggio nel ruolo di mezzala destra, occhio alla conferma di Palumbo, ma in un spot diverso come quello da trequartista al posto di Roberto Insigne che anche in Abruzzo non ha trovato l'acuto utile per il cambio di passo. In attacco Tutino potrebbe vivere il primo match da titolare, ma tutto passerà per il recupero fisico a poche ore dal turno infrasettimanale e per la gestione del rientro dall'operazione alla caviglia. Biasci vola verso una maglia da titolare dopo il turnover di Pescara.