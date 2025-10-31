L'arbitro di Avellino-Reggiana: ha già diretto un match dei lupi in stagione Emiliani mai vincenti nei 6 precedenti con il direttore di gara dell'undicesimo turno

La gara Avellino-Reggiana, valida per l'undicesima giornata di Serie B e in programma domani (ore 12.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Luca Massimi della sezione di Termoli con Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto e Davide Santarossa della sezione di Pordenone assistenti e con Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido quarto ufficiale. Al VAR, che sarà on-site allo stadio, ci sarà Luigi Nasca della sezione di Bari con Daniele Rutella della sezione di Enna AVAR. C'è un solo precedente con Massimi per i lupi: il secondo turno di campionato, l'1-1 a Modena. Sono, invece, per 6 i match della Reggiana diretti dal fischietto molisano: 4 sconfitte e 2 pareggi.

