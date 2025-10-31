Avellino-Reggiana, i convocati: dentro Rigione, fuori Manzi e Panico Alle 12.30 la sfida al "Partenio-Lombardi" per l'undicesimo turno di campionato

Rigione è nell'elenco dei convocati diramato da Biancolino per la sfida Avellino-Reggiana, in programma domani (ore 12.30) al "Partenio-Lombardi". Il difensore ha messo finalmente in archivio l'infortunio al soleo e torna a disposizione dello staff tecnico per una gara ufficiale. Con il rientro di Rigione e di Palmiero dopo il turno di squalifica, fuori per motivi di lista e, quindi, per scelta tecnica, Manzi e Panico. Da alcuni turni anche Pane non è nell'elenco dei convocati. Out i lungodegenti D'Andrea, Favilli e Patierno.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara

Difensori: 2 Missori, 5 Rigione, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 7 Tutino, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 94 Insigne

Il report del club biancoverde

"Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Cosimo Patierno sta continuando il monitoraggio dei parametri rispetto alla severa infezione virale avuta. Le sue condizioni continuano a migliorare".