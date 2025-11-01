Avellino-Reggiana: le probabili formazioni, l'equilibrio per la continuità Alle 12.30 la sfida che aprirà l'undicesima giornata del campionato di Serie B

Alle 12.30 sarà calcio d'inizio per la sfida Avellino-Reggiana, valida per l'undicesima giornata di campionato, e i lupi andranno a caccia della vittoria che manca da cinque turni. Diversi ballottaggi per l'undici iniziale, in porta tra Daffara, titolare a Pescara, e Iannarilli, in difesa tra Enrici e Fontanarosa con la conferma del 4-3-1-2 e nel ruolo di jolly offensivo tra Insigne e Palumbo in virtù del ritorno di Palmiero nello spot di regista dopo aver scontato il turno di squalifica. In attacco Tutino potrebbe vivere il match dal primo minuto con Biasci.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Missori, Enrici, Simic, Cagnano; Kumi, Palmiero, Sounas; Insigne; Tutino, Biasci. All. Biancolino. A disp. Iannarilli; Rigione, Cancellotti, Fontanarosa, Milani, Gyabuaa, Palumbo, Armellino, Besaggio, Russo, Crespi, Lescano. Indisponibili: D'Andrea, Favilli, Patierno, Pane, Manzi, Panico