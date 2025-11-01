LIVE | Avellino-Reggiana 2-2: Novakovich per il pari immediato al 55' La sfida valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie B

La sfida Avellino-Reggiana

58' - Ammonito Milani

56' - Dentro Kumi, fuori Palmiero.

55' - Pareggio della Reggiana (2-2): risposta immediata, Novakovich a bersaglio dopo il primo intervento di Daffara. Avellino ancora impreparato sul cross verso il secondo palo, decisiva la torre di Portanova.

50' - Avellino in vantaggio (2-1): sorpasso biancoverde con Biasci a superare Motta su assist di Insigne.

47' - Ammonito Palmiero.

46' - Dentro Russo al posto di Crespi.

Avellino-Reggiana 1-1: fine primo tempo

45' - Due minuti di recupero.

44' - Altra chance per l'Avellino: palla che scorre lungo tutto lo specchio, ma nessun biancoverde è pronto per un tap-in.

42' - Avellino a segno con Crespi, controllo VAR per il fuorigioco della punta, confermato al VAR.

32' - Pareggio per l'Avellino (1-1): rigore trasformato da Insigne che spiazza Motta.

31' - Calcio di rigore per l'Avellino: Massimi al monitor verifica il tocco irregolare di Charlys, segnalato da Nasca e Rutella al VAR.

29' - Calcio d'angolo battuto da Besaggio, colpo di testa di Crespi, parata di Motta e palla che non ha superato la linea di porta. Controllo VAR per un tocco di braccio da parte di Charlys.

26' - Ammonito Biasci: palla persa e poi fallo per evitare la ripartenza emiliana. Ammonito anche Papetti.

21' - Reggiana in vantaggio: autogol di Simic, tocco decisivo sul tentativo di Bozzolan dal cross sul secondo palo.

15' - Avellino che recupera palla e che ci prova prima con Milani e poi con Besaggio. Chiude Motta.

8' - Risposta emiliana con il cross sul secondo palo per Portanova: esterno della rete con i lupi in controllo.

6' - Biasci spreca a tu per tu con Motta. Recupero palla di Milani, Crespi è rapido nel servire l'ex Catanzaro, contrastato con una conclusione che non trova lo specchio. Lupi con il 4-3-2-1.

0' - Biancolino riparte dall'undici iniziale di Pescara con la conferma di Daffara tra i pali, di Enrici al centro della difesa con Milani esterno sinistro. Mediana con Palumbo mezzala destra, Besaggio mezzala sinistra con il ritorno di Palmiero in regia dopo il turno di squalifica. Panchina per Sounas.

Il tabellino

Serie B

Undicesima Giornata

Avellino-Reggiana 2-2 (secondo tempo)

Marcatori: 21' pt aut. Simic (A), 32' pt rig. Insigne (A), 5' st Biasci (A), 10' st Novakovich

Avellino (4-3-2-1): Daffara; Missori, Simic, Enrici, Milani; Palumbo, Palmiero (10' st Kumi), Besaggio; Insigne, Biasci; Crespi (1' st Russo). All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Rigione, Cagnano, Cancellotti, Fontanarosa, Gyabuua, Armellino, Sounas, Tutino, Lescano

Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Magnani; Marras, Bertagnoli, Charlys, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Novakovich. All. Dionigi. A disp. Saro, Enza, Stulac, Vallarelli, Gondo, Basili, Rover, Tripaldelli, Bonetti, Mendicino, Lambourde

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Biasci (A),Papetti (R), Dionigi (R), Palmiero (A), Milani (A)

Assistenti: Giuggioli e Santarossa

Quarto ufficiale: Marchetti

VAR e AVAR: Nasca e Rutella