Avellino-Reggiana 4-3, tabellino e voti dei lupi: ecco Insigne, Palumbo decisivo Rigore trasformato e assist per il partenopeo, l'italo-norvegese realizza il gol vittoria

Palumbo decisivo al 70', Insigne da rigore trasformato e assist nella ripresa per Biasci: finale di 4-3 per l'Avellino sulla Reggiana. Difesa in difficoltà, ma lupi da reazione nella fase stagionale e lungo la sfida. Biancoverdi abili a firmare due volte il sorpasso.

Il tabellino

(a breve le pagelle)

Serie B

Undicesima Giornata

Avellino-Reggiana 4-3

Marcatori: 21' pt aut, 19' st Simic (A), 32' pt rig. Insigne (A), 5' st Biasci (A), 10' st, 17' st Novakovich, 25' st Palumbo (A)

Avellino (4-3-2-1): Daffara; Missori, Simic, Enrici, Milani (19' st Cagnano); Palumbo (38' st Sounas), Palmiero (10' st Kumi), Besaggio; Insigne, Biasci (19' st Tutino); Crespi (1' st Russo). All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Rigione, Cancellotti, Fontanarosa, Gyabuua, Armellino, Lescano

Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Magnani; Marras, Bertagnoli (33' st Stulac), Charlys, Bozzolan (37' st Rover); Tavsan (24' st Lambourde), Portanova; Novakovich (33' st Gondo). All. Dionigi. A disp. Saro, Enza, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Bonetti, Mendicino

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Biasci (A),Papetti (R), Dionigi (R), Palmiero (A), Milani (A), Gondo (R)

Assistenti: Giuggioli e Santarossa

Quarto ufficiale: Marchetti

VAR e AVAR: Nasca e Rutella

Recupero: 2' pt, 4' st