Avellino-Reggiana 4-3, tabellino e voti dei lupi: ecco Insigne, Palumbo decisivo

Palumbo decisivo al 70', Insigne da rigore trasformato e assist nella ripresa per Biasci: finale di 4-3 per l'Avellino sulla Reggiana. Difesa in difficoltà, ma lupi da reazione nella fase stagionale e lungo la sfida. Biancoverdi abili a firmare due volte il sorpasso.
Il tabellino
(a breve le pagelle)
Serie B
Undicesima Giornata
Avellino-Reggiana 4-3
Marcatori: 21' pt aut, 19' st Simic (A), 32' pt rig. Insigne (A), 5' st Biasci (A), 10' st, 17' st Novakovich, 25' st Palumbo (A)
Avellino (4-3-2-1): Daffara; Missori, Simic, Enrici, Milani (19' st Cagnano); Palumbo (38' st Sounas), Palmiero (10' st Kumi), Besaggio; Insigne, Biasci (19' st Tutino); Crespi (1' st Russo). All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Rigione, Cancellotti, Fontanarosa, Gyabuua, Armellino, Lescano
Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Magnani; Marras, Bertagnoli (33' st Stulac), Charlys, Bozzolan (37' st Rover); Tavsan (24' st Lambourde), Portanova; Novakovich (33' st Gondo). All. Dionigi. A disp. Saro, Enza, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Bonetti, Mendicino
Arbitro: Massimi
Ammoniti: Biasci (A),Papetti (R), Dionigi (R), Palmiero (A), Milani (A), Gondo (R)
Assistenti: Giuggioli e Santarossa
Quarto ufficiale: Marchetti
VAR e AVAR: Nasca e Rutella
Recupero: 2' pt, 4' st