Avellino-Reggiana 4-3, Dionigi: "Peccato per i gol subiti su palla inattiva" Il commento del tecnico degli emiliani al termine del match

"Non ci spieghiamo cosa sia successo sul rigore. Ci vorrebbe più esperienza. L’abbiamo un po’ accusata, abbiamo recuperato, ma l’abbiamo regalata su calcio piazzato. Mi tengo, però, la prestazione di alto livello": così Davide Dionigi si è espresso al termine di Avellino-Reggiana 4-3. "L’Avellino punta alle prime posizioni. Abbiamo pressato sempre alto, abbiamo pagato caro le disattenzioni sulle palle inattive. - ha spiegato il tecnico degli emiliani - Il recupero? Penso sia stato il meno rispetto alle varie scelte. La Reggiana ha sempre il suo modo di gestire le cose, incassa e non ci sono problemi. Abbiamo subito quattro gol, ma tre sono nati da calcio piazzato e dobbiamo migliorare. Abbiamo perso le marcature. La partita sul 3-2 era chiusa, ma fa parte del calcio. La fatica si fa sentire, ma vale per tutti. Eravamo corti, sono contento della prestazione. Novakovich? Gondo era rientrato da poco e ha fatto bene con il Modena. L’Avellino? Si è dimostrata di categoria. Rispetto all’anno scorso ha cambiato tanto e lotterà fino alla fine per stare tra le prime. Avevamo la partita in mano”.