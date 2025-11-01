Avellino-Reggiana 4-3, Insigne: "La squadra prima di tutto" Il commento post-gara da parte dell'attaccante dei lupi

"Non ho letto le critiche, non le ho percepite, ma nel caso fa parte del mestiere. Vado per la mia strada e cerco di dare il massimo per questa squadra e questa società". Così si è espresso Roberto Insigne al termine di Avellino-Reggiana 4-3: "La responsabilità sul rigore? Mi fa piacere, sono venuto per dare una mano a tutti. Ripeto: le critiche possono fare anche bene. Sono contento della prestazione. Per il bene del gruppo io ci sarò sempre. L’abbraccio col mister? Abbiamo giocato con il 2-1 in attacco ed è andata bene. Biancolino mi ha colpito sin da subito. Ha tanta stima in me. Quando parla ci arriva diretti. Ha fatto calcio. Vittoria utile per lo sviluppo stagionale? Sì, ma è inevitabile riflettere di gara in gara capendo quanto occorre in quel momento. Piedi per terra dopo questa vittoria, ma abbiamo un obiettivo e si vivrà per ottenerlo fino alla fine. Insigne con Tutino? Gennaro è un ragazzo d’oro, sappiamo quello ci può dare".