Avellino-Reggiana 4-3, Biancolino: "Ho rivisto cattiveria e sacrificio" Il commento del tecnico nel post-gara al "Partenio-Lombardi"

"Ho rivisto l’Avellino che voglio, affamato, deciso. Con Dionigi? Ci sta, fa parte dei match, ma testa a noi e alla vittoria. C’è da lavorare ancora tanto". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Avellino-Reggiana 4-3: "Insigne? Lavorando in settimana abbiamo trovato le giuste soluzioni. Ho visto una squadra con carattere. Non vogliamo mollare, non ci siamo accontentati. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Dobbiamo migliorare su alcune scelte, nella cattiveria sulle seconde palle. Bisogna lavorare con decisione, ma è quello che stiamo facendo. Ci dobbiamo credere fino alla fine. Ho una missione, quella di arrivare alla salvezza quanto prima e poi vedremo. Ma non dovrà mai mancare il sacrificio e la voglia di lavorare. Il modulo? Dovremo sempre creare qualche dubbio all’avversario. Conta tantissimo nel percorso. Perché Daffara titolare? Tutti i giocatori possono avere dei momenti con minor brillantezza. Tutti vogliono giocare, lo so. Ma c’è un allenatore che deve decidere la miglior soluzione. La panchina va accettata con il sorriso e la carica utile per essere sempre pronto".