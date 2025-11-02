FOTO | Avellino, rilancio completato nel pazzo 4-3 sulla Reggiana Le fotogallery dal campo e sugli spalti: lupi vincenti dopo 5 turni, ora la trasferta a Cesena

Prima il pari a Pescara, ieri la vittoria sulla Reggiana in una gara pazza per l'Avellino con una prestazione di forza e decisione con larghi tratti di qualità, ma anche sviluppata su un disequilibrio da valutare per il prossimo futuro. Finale di 4-3 contro gli emiliani in un match aperto dall'autogol di Simic e vissuta su una doppia rimonta biancoverde. Il rigore trasformato da Insigne per l'1-1 all'intervallo con il partenopeo abile nell'assist per Biasci, da sorpasso in avvio di ripresa, poi la doppietta di Novakovich per il 3-2 ospite, infine due colpi di testa su palla inattiva per il ribaltone definitivo da parte dei lupi con Simic (terzo gol stagionale) e con Palumbo, di nuovo titolare e decisivo con la stoccata finale da tre punti. Tutto in una gara incredibile e con numeri difensivi da rivedere. L'Avellino ha subito ben 7 reti nelle ultime due gare casalinghe e risulta come la seconda peggior difesa del torneo dopo undici turni anche se la giornata presenta le ultime cinque sfide. Clicca qui per le foto dal campo e sugli spalti. Clicca qui per risultati e classifica.