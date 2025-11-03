Ecco come riparte l'Avellino dopo il 4-3 sulla Reggiana: testa al Cesena Due sedute a porte aperte: ecco quando. Ricerca di un nuovo equilibrio per i lupi

Ore di riposo in casa Avellino dopo il 4-3 sulla Reggiana che ha regalato la vittoria dopo 5 turni, ma che ha palesato nuovi problemi difensivi con i 7 gol subiti nelle ultime due sfide casalinghe). Chiusura dell'undicesimo turno con la vittoria del Mantova a Marassi contro la Sampdoria e l'Avellino ha la seconda peggior difesa del torneo con 19 gol subiti (il Pescara è a quota 23 dopo il 5-0 rimediato a Palermo). Da una parte la doppia reazione nel 4-3 sugli emiliani, dall'altra la giusta analisi di una fase non semplice e altalenante per il gruppo biancoverde, che però ha trovato di nuovo la forza, nel periodo stagionale e lungo i 90 minuti, per uscire dalle difficoltà. Nel match di sabato Roberto Insigne è risultato decisivo: il formato 2-1, quindi, con il doppio trequartista, ha garantito più verticalità al gioco del partenopeo, a segno su rigore e autore dell'assist per Tommaso Biasci. In chiave difensiva, occhio all'ulteriore modifica: nelle idee c'è anche il 4-2-3-1 per maggior filtro in mediana.

Programma allenamenti

Martedì ore 16 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 16 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Giovedì ore 10.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 10.30 (porte chiuse)

Sabato (da definire)