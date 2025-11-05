Avellino, Trotta a 0825: "I lupi possono puntare in alto" Le parole dell'ex biancoverde: "I rientri a pieno ritmo di Tutino e Favilli saranno fondamentali"

Intervenuto nel corso di 0825, l'ex attaccante biancoverde Trotta ha commentato così il momento che sta vivendo l'Avellino nel campionato di Serie B: "Ci sono alti e bassi, ma è normale in questo torneo così difficile. Nessuna partita è scontata, c'è sempre da soffrire. L'Avellino, comunque, si trova in un'ottima posizione e sta facendo bene. I gol subiti? La squadra tende a fare molte reti, quindi penso sia normale che si conceda qualcosa e bisogna migliorare su questo aspetto. Alla fine, comunque, la squadra ha vinto e ha dato un segnale importante".

Il pronostico di Trotta

Trotta ha poi proseguito: "L'Avellino è una matricola, ma conosciamo il blasone della squadra. L'obiettivo è importante, si può arrivare nei play off. Poi sono certo che a gennaio la società non si tirerà indietro per rafforzare la rosa. Si può sempre puntare in alto, anche se ci sono squadre più attrezzate e pronte per la promozione diretta. Sicuramente, l'Avellino se la giocherà. La squadra è buona ed è coperta in tutti i reparti. Tutino è rientrato e presto sarà la volta di Favilli che completeranno al meglio la rosa a disposizione di Biancolino".