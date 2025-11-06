Avellino: riecco Patierno, si accelera verso Cesena Equilibrio tra il rilancio offensivo registrato e le difficoltà difensive presentate

L'Avellino accelera verso Cesena: preparazione che prosegue lontana da occhi indiscreti dopo i primi due allenamenti vissuti dai lupi con stampa e tifosi in tribuna Montevergine. Patierno ha ricevuto il via libera per il ritorno in campo: ieri pomeriggio l'abbraccio dei compagni di squadra e gli applausi del pubblico per il rientro in gruppo con la punta di Bitonto che ha potuto finalmente mandare in archivio la fase di recupero aperta nella prima pausa Nazionali e determinata dall'infezione virale accusata dopo Modena-Avellino, gara che segnò l'esordio in B per Patierno. Anche D'Andrea si è rivisto sul sintetico del "Partenio-Lombardi", ma è lontano dalla condizione utile per mettersi davvero alle spalle l'intervento chirurgico di sutura del menisco destro. L'Avellino attende anche il recupero di Favilli e va a caccia dell'equilibrio, in particolar modo difensivo. Troppi i gol subiti dopo 11 turni, ben 19, e Biancolino studia la miglior soluzione per confermare il rilancio offensivo presentato con la Reggiana e garantirsi maggior copertura dopo i problemi accusati sui cross diretti verso il secondo palo e sulla transizione firmata da Novakovich.