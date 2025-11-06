L'arbitro di Cesena-Avellino: le designazioni del dodicesimo turno Il direttore di gara partenopeo ritrova i lupi dopo 13 anni

La gara Cesena-Avellino, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B e in programma domenica (ore 15) all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi, sarà diretta da Fabio Maresca della sezione di Napoli con Domenico Palermo della sezione di Bari e Claudio Barone della sezione di Roma 1 assistenti e con Andrea Zanotti della sezione di Rimini quarto ufficiale. Al VAR, all'IBC di Lissone, ci sarà Valerio Marini di Roma 1 con Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno AVAR. C'è un solo precedente con Maresca arbitro per i lupi. Il direttore di gara partenopeo ritrova l'Avellino dopo 13 anni (Benevento-Avellino 1-2 del 21 settembre 2012 nel girone C della Prima Divisione di Lega Pro).

Le designazioni arbitrali

Serie B

Dodicesima Giornata

Spezia-Bari: Calzavara

Empoli-Catanzaro: Galipò

Frosinone-Modena: Arena

Mantova-Padova: Tremolada

Reggiana-Virtus Entella: Piccinini

Sudtirol-Carrarese: Turrini

Juve Stabia-Palermo: Marchetti

Venezia-Sampdoria: Allegretta

Cesena-Avellino: Maresca

Pescara-Monza: Pairetto