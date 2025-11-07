Avellino, Biancolino: "A Cesena senza Iannarilli: problema alla spalla" L'estremo difensore biancoverde salterà la trasferta all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi

"Siamo reduci da una buona settimana di lavoro, abbiamo avuto un giorno in più per lavorare puntando a sistemare alcuni dettagli. Affronteremo una squadra importante, che in casa ha ottenuto meno di quanto ha espresso e che è stata costruita per obiettivi diversi da quelli nostri". Così Raffaele Biancolino si è espresso alla vigilia di Cesena-Avellino: "Tutino? Non è ancora al top, ma sta bene e vedremo se sarà possibile inserirlo dal primo minuto. Le scelte? Sono sempre determinate da ciò che vedo nella settimana di allenamenti. Rigione? Non è ancora al cento per cento, ma so di poter contare su di lui. Iannarilli non ci sarà. Ha accusato un problema alla spalla nel corso della settimana non sarà convocato. Patierno è rientrato in gruppo, ma occorrono controlli costanti, non sarà velocemente al top. È un percorso lungo da valutare con lo staff medico. I tifosi? Rischio di risultare di parte, ma dico la verità. Anche nell'ultima gara in casa sono stati decisivi e l'unione, come da striscione in curva, fa la differenza".