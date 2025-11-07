Cesena-Avellino: ecco l'itinerario per la tifoseria biancoverde L'attesa per il match in programma domenica (ore 15) all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi

L'Avellino ha reso noto l'itinerario per la tifoseria diretta a Cesena, all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi, per la sfida che vedrà i lupi ospiti dei romagnoli (il match è in programma domenica alle 15).

Il comunicato

"L’ U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Cesena - Avellino valida per la dodicesima giornata del campionato di serie BKT 2025/2026, i sostenitori biancoverdi dovranno seguire il seguente itinerario per arrivare al settore ospiti dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi.

Per chi proviene dall’E45:

· Percorrere E45 fino all’uscita Cesena Nord, ove è indicata anche l’autostrada E45/A14 Bologna-Ancona

· Entrare al casello e prendere l’A14 in direzione Ancona

· Uscire alla prima uscita, “Cesena”, ove sarà presente personale ad accogliere l’arrivo dei mezzi per scortarli allo stadio

Per chi proviene dall’autostrada:

· Da nord: oltrepassare uscita Cesena Nord e proseguire fino all’uscita Cesena

· Da sud: uscire al casello di “Cesena

· All’uscita al casello di Cesena sarà presente personale ad accogliere l’arrivo dei mezzi per scortarli allo stadio