LIVE | Cesena-Avellino 3-0: Missori spreca, fuori Insigne per Lescano Il match valido per il dodicesimo turno del campionato di Serie B

La sfida Cesena-Avellino

63' - L'Avellino vuole rientrare in partita. Klinsmann chiude su Sounas.

62' - Fuori Insigne, dentro Lescano.

61' - Chance sprecata da Missori: filtrante di Sounas per l'esterno destro che però trova solo Klinsmann.

51' - Tris del Cesena (3-0). Altro contropiede, altra rete dei romagnoli, a bersaglio con Blesa. Nulla da fare per Daffara. Lupi in piena difficoltà difensiva: 22 gol subiti in 12 gare.

46' - Si riparte al "Manuzzi". Russo e Tutino per Besaggio e Crespi: lupi con il 4-2-3-1 in avvio di ripresa.

Fine primo tempo: Cesena-Avellino 2-0.

50' - Raddoppio per il Cesena (2-0): Shpendi a segno su rigore.

47' - Calcio di rigore: Maresca richiamato al VAR. Secondo l'assistenza arbitrale e il direttore di gara c'è il fallo di Rigione su Zaro dalla palla inattiva in cui proprio il difensore aveva rischiato l'autorete.

44' - Carambola in area da un calcio d'angolo, Rigione rischia l'autogol.

35' - Fontanarosa ammonito: trattenuta su Blesa nell'attesa dell'angolo.

34' - Fase critica per i lupi. Cesena che guida il match.

30' - Simic chiede il cambio. Stop per infortunio muscolare. Dentro Rigione.

27' - Cesena in vantaggio (1-0). L'Avellino non chiude a dovere una soluzione offensiva e risulta impreparato sul contropiede romagnolo. Ciervo corre verso lo specchio da fuori area supera Daffara con un sinistro a giro, deviato leggermente da Palmiero.

22' - Gestione dei ritmi, poche chance. Missori chiude su Shpendi che poi commette fallo su Fontanarosa.

13' - Fase di studio: Cesena che ci prova su palla inattiva, risposta biancoverde con mancata finalizzazione in area.

1' - Fallo di Crespi su Mangraviti su una palla alta. Difensore dei romagnoli costretto alle cure dello staff medico. Rientro in campo poco dopo.

1' - Fischio d'inizio da parte di Maresca, si comincia.

Il tabellino

Serie B

Dodicesima Giornata

Cesena-Avellino 3-0 (secondo tempo)

Marcatori: 27' pt Ciervo, 50' pt Shpendi, 6' st Blesa

Cesena: (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Blesa, Shpendi. All. Mignani. A disp. Fontana, Ferretti, Arrigoni, Bastoni, Celia, Amoran, Adamo, Guidi, Piacentini, Diao, Olivieri, Bertaccini

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic (30' pt Rigione), Fontanarosa, Cagnano; Besaggio (1' st Russo), Palmiero, Sounas; Insigne (17' st Lescano); Biasci, Crespi (1' st Tutino). All. Biancolino. A disp. Marson, Cancellotti, Enrici, Milani, Gyabuaa, Kimi, Palumbo, Patierno

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Francesconi (C), Fontanarosa (A), Rigione (A), Blesa (C), Sounas (A)

Assistenti: Palermo e Barone

Quarto ufficiale: Zanotti

VAR e AVAR: Marini e Ferrieri Caputi

Recupero: 3' pt

Pregara - Alle 15 il calcio d'inizio di Cesena-Avellino. Lupi con il 4-3-1-2, continuità per Biancolino, ma con alcune novità. Daffara in porta, linea difensiva composta da Missori e Cagnano sulle fasce con Simic e Fontanarosa al centro. In mediana c'è Palmiero regista con Besaggio e Sounas negli spot di mezzala. Insigne è il trequartista con Biasci e Crespi in attacco. Tutino risulta come jolly dalla panchina per le soluzioni a gara in corso. Rientro tra i convocati per Patierno: mancava dal secondo turno di campionato. Arbitra Maresca con Marini al VAR. Subito dopo sarà pausa nazionali con Milani convocato dal Venezuela.