Cesena-Avellino 3-0: tabellino e voti dei lupi, 22 gol subiti in 12 gare Ciervo, poi il VAR per il rigore trasformato da Shpendi, in avvio di ripresa il tris firmato Blesa

Se, come spesso sottolineato nelle conferenze stampa, l'Avellino ha come obiettivo la salvezza quanto prima per poi divertirsi, l'undici di Biancolino dovrà centrare di nuovo solidità difensiva e copertura preventiva sulle ripartenze degli avversari. La squadra irpina subisce altre tre reti: quota 22 dopo 12 turni. Irpini ko a Cesena con il gol di Ciervo al 27', il rigore trasformato da Shpendi nel recupero della prima frazione (dubbi sulla decisione tra VAR e Maresca per il fallo ravvisato e commesso, secondo assistenza arbitrale e direttore di gara, da Rigione su Zaro) e la rete di Blesa in avvio di ripresa. Prova sottotono per i lupi che subiscono troppo e questa volta non trovano la via della rete e della reazione.

Il tabellino

A breve le pagelle

Serie B

Dodicesima Giornata

Cesena-Avellino 3-0

Marcatori: 27' pt Ciervo, 50' pt Shpendi, 6' st Blesa

Cesena: (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (40' st Guidi), Berti (25' st Bastoni), Castagnetti, Francesconi (33' st Adamo), Frabotta; Blesa (33' st Diao), Shpendi (25' st Olivieri). All. Mignani. A disp. Fontana, Ferretti, Arrigoni, Celia, Amoran, Piacentini, Bertaccini

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic (30' pt Rigione), Fontanarosa, Cagnano; Besaggio (1' st Russo), Palmiero, Sounas (29' st Kumi); Insigne (17' st Lescano); Biasci, Crespi (1' st Tutino). All. Biancolino. A disp. Marson, Cancellotti, Enrici, Milani, Gyabuaa, Palumbo, Patierno

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Francesconi (C), Fontanarosa (A), Rigione (A), Blesa (C), Sounas (A), Ciervo (C), Adamo (C)

Assistenti: Palermo e Barone

Quarto ufficiale: Zanotti

VAR e AVAR: Marini e Ferrieri Caputi

Recupero: 3' pt, 5' st