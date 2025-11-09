Cesena-Avellino 3-0: tabellino e voti dei lupi, 22 gol subiti in 12 gare

Se, come spesso sottolineato nelle conferenze stampa, l'Avellino ha come obiettivo la salvezza quanto prima per poi divertirsi, l'undici di Biancolino dovrà centrare di nuovo solidità difensiva e copertura preventiva sulle ripartenze degli avversari. La squadra irpina subisce altre tre reti: quota 22 dopo 12 turni. Irpini ko a Cesena con il gol di Ciervo al 27', il rigore trasformato da Shpendi nel recupero della prima frazione (dubbi sulla decisione tra VAR e Maresca per il fallo ravvisato e commesso, secondo assistenza arbitrale e direttore di gara, da Rigione su Zaro) e la rete di Blesa in avvio di ripresa. Prova sottotono per i lupi che subiscono troppo e questa volta non trovano la via della rete e della reazione.
Il tabellino
A breve le pagelle
Serie B
Dodicesima Giornata
Cesena-Avellino 3-0
Marcatori: 27' pt Ciervo, 50' pt Shpendi, 6' st Blesa
Cesena: (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (40' st Guidi), Berti (25' st Bastoni), Castagnetti, Francesconi (33' st Adamo), Frabotta; Blesa (33' st Diao), Shpendi (25' st Olivieri). All. Mignani. A disp. Fontana, Ferretti, Arrigoni, Celia, Amoran, Piacentini, Bertaccini
Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic (30' pt Rigione), Fontanarosa, Cagnano; Besaggio (1' st Russo), Palmiero, Sounas (29' st Kumi); Insigne (17' st Lescano); Biasci, Crespi (1' st Tutino). All. Biancolino. A disp. Marson, Cancellotti, Enrici, Milani, Gyabuaa, Palumbo, Patierno
Arbitro: Maresca
Ammoniti: Francesconi (C), Fontanarosa (A), Rigione (A), Blesa (C), Sounas (A), Ciervo (C), Adamo (C)
Assistenti: Palermo e Barone
Quarto ufficiale: Zanotti
VAR e AVAR: Marini e Ferrieri Caputi
Recupero: 3' pt, 5' st